Atlas USV hind (USV)

1 USV/USD reaalajas hind:

$1.15
-60.20%1D
USD
Atlas USV (USV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:21:54 (UTC+8)

Atlas USV (USV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.15
24 h madal
$ 8.98
$ 8.98$ 8.98
24 h kõrge

$ 1.15
$ 8.98
$ 1,138.47
$ 0.622937
-0.01%

-60.20%

-86.23%

-86.23%

Atlas USV (USV) reaalajas hind on $1.15. Viimase 24 tunni jooksul USV kaubeldud madalaim $ 1.15 ja kõrgeim $ 8.98 näitab aktiivset turu volatiivsust. USVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,138.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.622937.

Lüliajalise tootluse osas on USV muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -60.20% 24 tunni vältel -86.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Atlas USV (USV) – turuteave

$ 121.61K
--
$ 328.00K
105.48K
284,497.750461433
Atlas USV praegune turukapitalisatsioon on $ 121.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USV ringlev varu on 105.48K, mille koguvaru on 284497.750461433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 328.00K.

Atlas USV (USV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Atlas USV ja USD hinnamuutus $ -1.74427766943064.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Atlas USV ja USD hinnamuutus $ -0.9590776900.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Atlas USV ja USD hinnamuutus $ -0.9728989650.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Atlas USV ja USD hinnamuutus $ -7.063563806692871.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.74427766943064-60.20%
30 päeva$ -0.9590776900-83.39%
60 päeva$ -0.9728989650-84.59%
90 päeva$ -7.063563806692871-85.99%

Mis on Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Atlas USV (USV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Atlas USV hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atlas USV (USV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atlas USV (USV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atlas USV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atlas USV hinna ennustust kohe!

USV kohalike valuutade suhtes

Atlas USV (USV) tokenoomika

Atlas USV (USV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atlas USV (USV) kohta

Kui palju on Atlas USV (USV) tänapäeval väärt?
Reaalajas USV hind USD on 1.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USV/USD hind?
Praegune hind USV/USD on $ 1.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Atlas USV turukapitalisatsioon?
USV turukapitalisatsioon on $ 121.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USV ringlev varu?
USV ringlev varu on 105.48K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USV (ATH) hind?
USV saavutab ATH hinna summas 1,138.47 USD.
Mis oli kõigi aegade USV madalaim (ATL) hind?
USV nägi ATL hinda summas 0.622937 USD.
Milline on USV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USV kauplemismaht on -- USD.
Kas USV sel aastal kõrgemale ka suundub?
USV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USV hinna ennustust.
Atlas USV (USV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

