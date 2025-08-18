Mis on Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

Üksuse Atlas USV (USV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Atlas USV (USV) tokenoomika

Atlas USV (USV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atlas USV (USV) kohta Kui palju on Atlas USV (USV) tänapäeval väärt? Reaalajas USV hind USD on 1.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USV/USD hind? $ 1.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Atlas USV turukapitalisatsioon? USV turukapitalisatsioon on $ 121.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USV ringlev varu? USV ringlev varu on 105.48K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USV (ATH) hind? USV saavutab ATH hinna summas 1,138.47 USD . Mis oli kõigi aegade USV madalaim (ATL) hind? USV nägi ATL hinda summas 0.622937 USD . Milline on USV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USV kauplemismaht on -- USD . Kas USV sel aastal kõrgemale ka suundub? USV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USV hinna ennustust

