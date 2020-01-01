Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Atlantis AQUA Token (AQUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Atlantis AQUA Token (AQUA) teave Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Ametlik veebisait: https://www.atlantisprotocol.so/ Ostke AQUA kohe!

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Atlantis AQUA Token (AQUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 379.41K $ 379.41K $ 379.41K Koguvaru: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Ringlev varu: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 577.80K $ 577.80K $ 577.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Kõigi aegade madalaim: $ 0.21383 $ 0.21383 $ 0.21383 Praegune hind: $ 0.216923 $ 0.216923 $ 0.216923 Lisateave Atlantis AQUA Token (AQUA) hinna kohta

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AQUA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AQUA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AQUA tokeni tokenoomikat, avastage AQUA tokeni reaalajas hinda!

AQUA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AQUA võiks suunduda? Meie AQUA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AQUA tokeni hinna ennustust kohe!

