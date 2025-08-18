Mis on Atlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atlantis AQUA Token (AQUA) kohta Kui palju on Atlantis AQUA Token (AQUA) tänapäeval väärt? Reaalajas AQUA hind USD on 0.231657 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AQUA/USD hind? $ 0.231657 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AQUA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Atlantis AQUA Token turukapitalisatsioon? AQUA turukapitalisatsioon on $ 405.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AQUA ringlev varu? AQUA ringlev varu on 1.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AQUA (ATH) hind? AQUA saavutab ATH hinna summas 0.680278 USD . Mis oli kõigi aegade AQUA madalaim (ATL) hind? AQUA nägi ATL hinda summas 0.22369 USD . Milline on AQUA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AQUA kauplemismaht on -- USD . Kas AQUA sel aastal kõrgemale ka suundub? AQUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AQUA hinna ennustust

