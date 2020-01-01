Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Athena by Virtuals (ATHENA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Athena by Virtuals (ATHENA) teave

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Ametlik veebisait:
https://0xathena.ai/
Valge raamat:
https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Athena by Virtuals (ATHENA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 684.43K
$ 684.43K$ 684.43K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 780.90M
$ 780.90M$ 780.90M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 876.46K
$ 876.46K$ 876.46K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00624125
$ 0.00624125$ 0.00624125
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00015498
$ 0.00015498$ 0.00015498
Praegune hind:
$ 0.00087209
$ 0.00087209$ 0.00087209

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ATHENA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ATHENA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ATHENA tokeni tokenoomikat, avastage ATHENA tokeni reaalajas hinda!

ATHENA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ATHENA võiks suunduda? Meie ATHENA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.