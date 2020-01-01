Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Athena by Virtuals (ATHENA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Athena by Virtuals (ATHENA) teave Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Ametlik veebisait: https://0xathena.ai/ Valge raamat: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Ostke ATHENA kohe!

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Athena by Virtuals (ATHENA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 684.43K $ 684.43K $ 684.43K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 876.46K $ 876.46K $ 876.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00015498 $ 0.00015498 $ 0.00015498 Praegune hind: $ 0.00087209 $ 0.00087209 $ 0.00087209 Lisateave Athena by Virtuals (ATHENA) hinna kohta

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATHENA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATHENA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATHENA tokeni tokenoomikat, avastage ATHENA tokeni reaalajas hinda!

ATHENA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATHENA võiks suunduda? Meie ATHENA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATHENA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!