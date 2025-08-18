Rohkem infot ATHENA

Athena by Virtuals logo

Athena by Virtuals hind (ATHENA)

Loendis mitteolevad

1 ATHENA/USD reaalajas hind:

$0.00090866
$0.00090866
+9.90%1D
mexc
USD
Athena by Virtuals (ATHENA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:13:51 (UTC+8)

Athena by Virtuals (ATHENA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00082151
$ 0.00082151
24 h madal
$ 0.00099086
$ 0.00099086
24 h kõrge

$ 0.00082151
$ 0.00082151

$ 0.00099086
$ 0.00099086

$ 0.00624125
$ 0.00624125

$ 0.00015498
$ 0.00015498

+1.37%

+9.68%

-10.07%

-10.07%

Athena by Virtuals (ATHENA) reaalajas hind on $0.0009062. Viimase 24 tunni jooksul ATHENA kaubeldud madalaim $ 0.00082151 ja kõrgeim $ 0.00099086 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATHENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00624125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00015498.

Lüliajalise tootluse osas on ATHENA muutunud +1.37% viimase tunni jooksul, +9.68% 24 tunni vältel -10.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Athena by Virtuals (ATHENA) – turuteave

$ 707.65K
$ 707.65K

--
--

$ 906.20K
$ 906.20K

780.90M
780.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Athena by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 707.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATHENA ringlev varu on 780.90M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 906.20K.

Athena by Virtuals (ATHENA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Athena by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Athena by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000786297.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Athena by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0004964309.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Athena by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000446916250355739.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.68%
30 päeva$ -0.0000786297-8.67%
60 päeva$ -0.0004964309-54.78%
90 päeva$ -0.0000446916250355739-4.69%

Mis on Athena by Virtuals (ATHENA)

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Athena by Virtuals (ATHENA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Athena by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Athena by Virtuals (ATHENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Athena by Virtuals (ATHENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Athena by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Athena by Virtuals hinna ennustust kohe!

ATHENA kohalike valuutade suhtes

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika

Athena by Virtuals (ATHENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATHENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Athena by Virtuals (ATHENA) kohta

Kui palju on Athena by Virtuals (ATHENA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATHENA hind USD on 0.0009062 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATHENA/USD hind?
Praegune hind ATHENA/USD on $ 0.0009062. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Athena by Virtuals turukapitalisatsioon?
ATHENA turukapitalisatsioon on $ 707.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATHENA ringlev varu?
ATHENA ringlev varu on 780.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATHENA (ATH) hind?
ATHENA saavutab ATH hinna summas 0.00624125 USD.
Mis oli kõigi aegade ATHENA madalaim (ATL) hind?
ATHENA nägi ATL hinda summas 0.00015498 USD.
Milline on ATHENA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATHENA kauplemismaht on -- USD.
Kas ATHENA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATHENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATHENA hinna ennustust.
Athena by Virtuals (ATHENA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.