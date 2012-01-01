ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ATEHUN (ATEHUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ATEHUN (ATEHUN) teave $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Ametlik veebisait: https://x.com/crypto_adair Ostke ATEHUN kohe!

ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ATEHUN (ATEHUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 444.97K $ 444.97K $ 444.97K Koguvaru: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Ringlev varu: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 444.97K $ 444.97K $ 444.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Kõigi aegade madalaim: $ 0.463087 $ 0.463087 $ 0.463087 Praegune hind: $ 0.490163 $ 0.490163 $ 0.490163 Lisateave ATEHUN (ATEHUN) hinna kohta

ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATEHUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATEHUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATEHUN tokeni tokenoomikat, avastage ATEHUN tokeni reaalajas hinda!

ATEHUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATEHUN võiks suunduda? Meie ATEHUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATEHUN tokeni hinna ennustust kohe!

