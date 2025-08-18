Rohkem infot ATEHUN

ATEHUN Hinnainfo

ATEHUN Ametlik veebisait

ATEHUN Tokenoomika

ATEHUN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ATEHUN logo

ATEHUN hind (ATEHUN)

Loendis mitteolevad

1 ATEHUN/USD reaalajas hind:

$0.528227
$0.528227$0.528227
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ATEHUN (ATEHUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:13:45 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.528174
$ 0.528174$ 0.528174
24 h madal
$ 0.537772
$ 0.537772$ 0.537772
24 h kõrge

$ 0.528174
$ 0.528174$ 0.528174

$ 0.537772
$ 0.537772$ 0.537772

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

$ 0.50963
$ 0.50963$ 0.50963

+0.01%

+0.01%

-28.21%

-28.21%

ATEHUN (ATEHUN) reaalajas hind on $0.528228. Viimase 24 tunni jooksul ATEHUN kaubeldud madalaim $ 0.528174 ja kõrgeim $ 0.537772 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATEHUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.50963.

Lüliajalise tootluse osas on ATEHUN muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -28.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ATEHUN (ATEHUN) – turuteave

$ 479.53K
$ 479.53K$ 479.53K

--
----

$ 479.53K
$ 479.53K$ 479.53K

907.81K
907.81K 907.81K

907,807.0
907,807.0 907,807.0

ATEHUN praegune turukapitalisatsioon on $ 479.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATEHUN ringlev varu on 907.81K, mille koguvaru on 907807.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 479.53K.

ATEHUN (ATEHUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ATEHUN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ATEHUN ja USD hinnamuutus $ -0.2252099549.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ATEHUN ja USD hinnamuutus $ -0.2323561931.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ATEHUN ja USD hinnamuutus $ -0.93772539.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ -0.2252099549-42.63%
60 päeva$ -0.2323561931-43.98%
90 päeva$ -0.93772539-63.96%

Mis on ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ATEHUN (ATEHUN) allikas

Ametlik veebisait

ATEHUN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ATEHUN (ATEHUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ATEHUN (ATEHUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ATEHUN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ATEHUN hinna ennustust kohe!

ATEHUN kohalike valuutade suhtes

ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika

ATEHUN (ATEHUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATEHUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ATEHUN (ATEHUN) kohta

Kui palju on ATEHUN (ATEHUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATEHUN hind USD on 0.528228 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATEHUN/USD hind?
Praegune hind ATEHUN/USD on $ 0.528228. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ATEHUN turukapitalisatsioon?
ATEHUN turukapitalisatsioon on $ 479.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATEHUN ringlev varu?
ATEHUN ringlev varu on 907.81K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATEHUN (ATH) hind?
ATEHUN saavutab ATH hinna summas 14.82 USD.
Mis oli kõigi aegade ATEHUN madalaim (ATL) hind?
ATEHUN nägi ATL hinda summas 0.50963 USD.
Milline on ATEHUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATEHUN kauplemismaht on -- USD.
Kas ATEHUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATEHUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATEHUN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:13:45 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.