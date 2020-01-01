ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ATA by Virtuals (ATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ATA by Virtuals (ATA) teave ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Ametlik veebisait: https://www.atavirtuals.com Valge raamat: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81

ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ATA by Virtuals (ATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.07K $ 120.07K $ 120.07K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 126.39K $ 126.39K $ 126.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012639 $ 0.00012639 $ 0.00012639 Lisateave ATA by Virtuals (ATA) hinna kohta

ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATA tokeni tokenoomikat, avastage ATA tokeni reaalajas hinda!

ATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATA võiks suunduda? Meie ATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATA tokeni hinna ennustust kohe!

