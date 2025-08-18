Rohkem infot ATA

ATA Hinnainfo

ATA Valge raamat

ATA Ametlik veebisait

ATA Tokenoomika

ATA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ATA by Virtuals logo

ATA by Virtuals hind (ATA)

Loendis mitteolevad

1 ATA/USD reaalajas hind:

$0.00018615
$0.00018615$0.00018615
+49.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ATA by Virtuals (ATA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:53 (UTC+8)

ATA by Virtuals (ATA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0044467
$ 0.0044467$ 0.0044467

$ 0
$ 0$ 0

-1.36%

+49.79%

+53.70%

+53.70%

ATA by Virtuals (ATA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ATA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0044467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ATA muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, +49.79% 24 tunni vältel +53.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ATA by Virtuals (ATA) – turuteave

$ 176.84K
$ 176.84K$ 176.84K

--
----

$ 186.15K
$ 186.15K$ 186.15K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ATA by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 176.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATA ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 186.15K.

ATA by Virtuals (ATA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ATA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ATA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ATA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ATA by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+49.79%
30 päeva$ 0-34.24%
60 päeva$ 0-63.16%
90 päeva$ 0--

Mis on ATA by Virtuals (ATA)

ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ATA by Virtuals (ATA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ATA by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on ATA by Virtuals (ATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ATA by Virtuals (ATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ATA by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ATA by Virtuals hinna ennustust kohe!

ATA kohalike valuutade suhtes

ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika

ATA by Virtuals (ATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ATA by Virtuals (ATA) kohta

Kui palju on ATA by Virtuals (ATA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATA/USD hind?
Praegune hind ATA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ATA by Virtuals turukapitalisatsioon?
ATA turukapitalisatsioon on $ 176.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATA ringlev varu?
ATA ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATA (ATH) hind?
ATA saavutab ATH hinna summas 0.0044467 USD.
Mis oli kõigi aegade ATA madalaim (ATL) hind?
ATA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ATA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATA kauplemismaht on -- USD.
Kas ATA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:53 (UTC+8)

ATA by Virtuals (ATA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.