ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) teave Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Ametlik veebisait: https://asynchronus.ai Valge raamat: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Ostke ASYNC kohe!

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 945.69K $ 945.69K $ 945.69K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 619.99M $ 619.99M $ 619.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00152532 $ 0.00152532 $ 0.00152532 Lisateave ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) hinna kohta

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASYNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASYNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASYNC tokeni tokenoomikat, avastage ASYNC tokeni reaalajas hinda!

ASYNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASYNC võiks suunduda? Meie ASYNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASYNC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!