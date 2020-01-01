Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika
USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.
Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate USDAF tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
USDAF tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate USDAF tokeni tokenoomikat, avastage USDAF tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.