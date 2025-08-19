Rohkem infot USDAF

USDAF Hinnainfo

USDAF Ametlik veebisait

USDAF Tokenoomika

USDAF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Asymmetry USDaf logo

Asymmetry USDaf hind (USDAF)

Loendis mitteolevad

1 USDAF/USD reaalajas hind:

$0.988131
$0.988131$0.988131
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Asymmetry USDaf (USDAF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:07:05 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.986621
$ 0.986621$ 0.986621
24 h madal
$ 0.988244
$ 0.988244$ 0.988244
24 h kõrge

$ 0.986621
$ 0.986621$ 0.986621

$ 0.988244
$ 0.988244$ 0.988244

$ 0.999049
$ 0.999049$ 0.999049

$ 0.984084
$ 0.984084$ 0.984084

+0.01%

+0.12%

-0.80%

-0.80%

Asymmetry USDaf (USDAF) reaalajas hind on $0.988131. Viimase 24 tunni jooksul USDAF kaubeldud madalaim $ 0.986621 ja kõrgeim $ 0.988244 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDAFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.999049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.984084.

Lüliajalise tootluse osas on USDAF muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -0.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Asymmetry USDaf (USDAF) – turuteave

$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M

--
----

$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M

10.69M
10.69M 10.69M

10,688,206.50386051
10,688,206.50386051 10,688,206.50386051

Asymmetry USDaf praegune turukapitalisatsioon on $ 10.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDAF ringlev varu on 10.69M, mille koguvaru on 10688206.50386051. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.56M.

Asymmetry USDaf (USDAF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Asymmetry USDaf ja USD hinnamuutus $ +0.00121366.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry USDaf ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry USDaf ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry USDaf ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00121366+0.12%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Asymmetry USDaf (USDAF) allikas

Ametlik veebisait

Asymmetry USDaf hinna ennustus (USD)

Kui palju on Asymmetry USDaf (USDAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Asymmetry USDaf (USDAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Asymmetry USDaf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Asymmetry USDaf hinna ennustust kohe!

USDAF kohalike valuutade suhtes

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Asymmetry USDaf (USDAF) kohta

Kui palju on Asymmetry USDaf (USDAF) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDAF hind USD on 0.988131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDAF/USD hind?
Praegune hind USDAF/USD on $ 0.988131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Asymmetry USDaf turukapitalisatsioon?
USDAF turukapitalisatsioon on $ 10.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDAF ringlev varu?
USDAF ringlev varu on 10.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDAF (ATH) hind?
USDAF saavutab ATH hinna summas 0.999049 USD.
Mis oli kõigi aegade USDAF madalaim (ATL) hind?
USDAF nägi ATL hinda summas 0.984084 USD.
Milline on USDAF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDAF kauplemismaht on -- USD.
Kas USDAF sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDAF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDAF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:07:05 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.