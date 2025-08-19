Mis on Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Asymmetry USDaf (USDAF) allikas Ametlik veebisait

Asymmetry USDaf hinna ennustus (USD)

Kui palju on Asymmetry USDaf (USDAF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Asymmetry USDaf (USDAF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Asymmetry USDaf nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Asymmetry USDaf hinna ennustust kohe!

USDAF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika

Asymmetry USDaf (USDAF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDAF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Asymmetry USDaf (USDAF) kohta Kui palju on Asymmetry USDaf (USDAF) tänapäeval väärt? Reaalajas USDAF hind USD on 0.988131 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDAF/USD hind? $ 0.988131 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDAF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Asymmetry USDaf turukapitalisatsioon? USDAF turukapitalisatsioon on $ 10.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDAF ringlev varu? USDAF ringlev varu on 10.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDAF (ATH) hind? USDAF saavutab ATH hinna summas 0.999049 USD . Mis oli kõigi aegade USDAF madalaim (ATL) hind? USDAF nägi ATL hinda summas 0.984084 USD . Milline on USDAF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDAF kauplemismaht on -- USD . Kas USDAF sel aastal kõrgemale ka suundub? USDAF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDAF hinna ennustust

Asymmetry USDaf (USDAF) Olulised valdkonna uudised