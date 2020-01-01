Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Asymmetry Finance (ASF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Asymmetry Finance (ASF) teave Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Ametlik veebisait: https://www.asymmetry.finance/ Ostke ASF kohe!

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Asymmetry Finance (ASF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.67M $ 13.67M $ 13.67M Koguvaru: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Ringlev varu: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.03M $ 61.03M $ 61.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.339337 $ 0.339337 $ 0.339337 Praegune hind: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Lisateave Asymmetry Finance (ASF) hinna kohta

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASF tokeni tokenoomikat, avastage ASF tokeni reaalajas hinda!

ASF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASF võiks suunduda? Meie ASF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASF tokeni hinna ennustust kohe!

