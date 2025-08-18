Mis on Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

Asymmetry Finance (ASF) allikas Ametlik veebisait

ASF kohalike valuutade suhtes

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Asymmetry Finance (ASF) kohta Kui palju on Asymmetry Finance (ASF) tänapäeval väärt? Reaalajas ASF hind USD on 1.31 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASF/USD hind? $ 1.31 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Asymmetry Finance turukapitalisatsioon? ASF turukapitalisatsioon on $ 14.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASF ringlev varu? ASF ringlev varu on 11.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASF (ATH) hind? ASF saavutab ATH hinna summas 4.36 USD . Mis oli kõigi aegade ASF madalaim (ATL) hind? ASF nägi ATL hinda summas 0.339337 USD . Milline on ASF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASF kauplemismaht on -- USD . Kas ASF sel aastal kõrgemale ka suundub? ASF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASF hinna ennustust

