Asymmetry Finance logo

Asymmetry Finance hind (ASF)

Loendis mitteolevad

1 ASF/USD reaalajas hind:

$1.31
$1.31$1.31
-5.40%1D
mexc
USD
Asymmetry Finance (ASF) reaalajas hinnagraafik
Asymmetry Finance (ASF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 h madal
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
24 h kõrge

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 4.36
$ 4.36$ 4.36

$ 0.339337
$ 0.339337$ 0.339337

-1.05%

-5.48%

-14.77%

-14.77%

Asymmetry Finance (ASF) reaalajas hind on $1.31. Viimase 24 tunni jooksul ASF kaubeldud madalaim $ 1.3 ja kõrgeim $ 1.41 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.339337.

Lüliajalise tootluse osas on ASF muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -5.48% 24 tunni vältel -14.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Asymmetry Finance (ASF) – turuteave

$ 14.93M
$ 14.93M$ 14.93M

--
----

$ 66.71M
$ 66.71M$ 66.71M

11.41M
11.41M 11.41M

51,000,000.00000001
51,000,000.00000001 51,000,000.00000001

Asymmetry Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 14.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASF ringlev varu on 11.41M, mille koguvaru on 51000000.00000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.71M.

Asymmetry Finance (ASF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Asymmetry Finance ja USD hinnamuutus $ -0.075856346605824.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry Finance ja USD hinnamuutus $ +0.1221164970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0284851640.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Asymmetry Finance ja USD hinnamuutus $ -0.4394654134306364.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.075856346605824-5.48%
30 päeva$ +0.1221164970+9.32%
60 päeva$ -0.0284851640-2.17%
90 päeva$ -0.4394654134306364-25.11%

Mis on Asymmetry Finance (ASF)

Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Asymmetry Finance (ASF) allikas

Ametlik veebisait

Asymmetry Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Asymmetry Finance (ASF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Asymmetry Finance (ASF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Asymmetry Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Asymmetry Finance hinna ennustust kohe!

ASF kohalike valuutade suhtes

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika

Asymmetry Finance (ASF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Asymmetry Finance (ASF) kohta

Kui palju on Asymmetry Finance (ASF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASF hind USD on 1.31 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASF/USD hind?
Praegune hind ASF/USD on $ 1.31. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Asymmetry Finance turukapitalisatsioon?
ASF turukapitalisatsioon on $ 14.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASF ringlev varu?
ASF ringlev varu on 11.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASF (ATH) hind?
ASF saavutab ATH hinna summas 4.36 USD.
Mis oli kõigi aegade ASF madalaim (ATL) hind?
ASF nägi ATL hinda summas 0.339337 USD.
Milline on ASF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASF kauplemismaht on -- USD.
Kas ASF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.