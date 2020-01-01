ASX Capital (ASX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASX Capital (ASX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASX Capital (ASX) teave Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token Ametlik veebisait: https://www.asx.capital/ Valge raamat: https://docs.asx.capital/ Ostke ASX kohe!

ASX Capital (ASX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASX Capital (ASX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.354417 $ 0.354417 $ 0.354417 Kõigi aegade madalaim: $ 0.142634 $ 0.142634 $ 0.142634 Praegune hind: $ 0.170021 $ 0.170021 $ 0.170021 Lisateave ASX Capital (ASX) hinna kohta

ASX Capital (ASX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASX Capital (ASX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASX tokeni tokenoomikat, avastage ASX tokeni reaalajas hinda!

ASX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASX võiks suunduda? Meie ASX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASX tokeni hinna ennustust kohe!

