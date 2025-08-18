Rohkem infot ASX

ASX Capital logo

ASX Capital hind (ASX)

Loendis mitteolevad

1 ASX/USD reaalajas hind:

$0.173716
$0.173716
-3.40%1D
USD
ASX Capital (ASX) reaalajas hinnagraafik
ASX Capital (ASX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.17208
$ 0.17208
24 h madal
$ 0.182332
$ 0.182332
24 h kõrge

$ 0.17208
$ 0.17208

$ 0.182332
$ 0.182332

$ 0.354417
$ 0.354417

$ 0.142634
$ 0.142634

+0.59%

-3.77%

-11.50%

-11.50%

ASX Capital (ASX) reaalajas hind on $0.17356. Viimase 24 tunni jooksul ASX kaubeldud madalaim $ 0.17208 ja kõrgeim $ 0.182332 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.354417 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.142634.

Lüliajalise tootluse osas on ASX muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -3.77% 24 tunni vältel -11.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ASX Capital (ASX) – turuteave

$ 1.28M
$ 1.28M

--
--

$ 1.74M
$ 1.74M

7.39M
7.39M

10,000,000.0
10,000,000.0

ASX Capital praegune turukapitalisatsioon on $ 1.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASX ringlev varu on 7.39M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.74M.

ASX Capital (ASX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ASX Capital ja USD hinnamuutus $ -0.0068154692124036.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ASX Capital ja USD hinnamuutus $ -0.0240255116.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ASX Capital ja USD hinnamuutus $ -0.0055750769.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ASX Capital ja USD hinnamuutus $ -0.02386529562012678.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0068154692124036-3.77%
30 päeva$ -0.0240255116-13.84%
60 päeva$ -0.0055750769-3.21%
90 päeva$ -0.02386529562012678-12.08%

Mis on ASX Capital (ASX)

Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ASX Capital (ASX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ASX Capital hinna ennustus (USD)

Kui palju on ASX Capital (ASX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASX Capital (ASX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASX Capital nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ASX Capital hinna ennustust kohe!

ASX kohalike valuutade suhtes

ASX Capital (ASX) tokenoomika

ASX Capital (ASX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ASX Capital (ASX) kohta

Kui palju on ASX Capital (ASX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASX hind USD on 0.17356 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASX/USD hind?
Praegune hind ASX/USD on $ 0.17356. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ASX Capital turukapitalisatsioon?
ASX turukapitalisatsioon on $ 1.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASX ringlev varu?
ASX ringlev varu on 7.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASX (ATH) hind?
ASX saavutab ATH hinna summas 0.354417 USD.
Mis oli kõigi aegade ASX madalaim (ATL) hind?
ASX nägi ATL hinda summas 0.142634 USD.
Milline on ASX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASX kauplemismaht on -- USD.
Kas ASX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.