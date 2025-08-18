Mis on Astrovault (AXV)

DeFi, Sustainably.

Üksuse Astrovault (AXV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Astrovault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astrovault (AXV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astrovault (AXV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astrovault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astrovault hinna ennustust kohe!

AXV kohalike valuutade suhtes

Astrovault (AXV) tokenoomika

Astrovault (AXV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astrovault (AXV) kohta Kui palju on Astrovault (AXV) tänapäeval väärt? Reaalajas AXV hind USD on 0.00394363 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AXV/USD hind? $ 0.00394363 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AXV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astrovault turukapitalisatsioon? AXV turukapitalisatsioon on $ 361.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AXV ringlev varu? AXV ringlev varu on 91.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXV (ATH) hind? AXV saavutab ATH hinna summas 0.179582 USD . Mis oli kõigi aegade AXV madalaim (ATL) hind? AXV nägi ATL hinda summas 0.00354936 USD . Milline on AXV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AXV kauplemismaht on -- USD . Kas AXV sel aastal kõrgemale ka suundub? AXV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXV hinna ennustust

