Astrovault logo

Astrovault hind (AXV)

Loendis mitteolevad

1 AXV/USD reaalajas hind:

$0.00394363
$0.00394363$0.00394363
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Astrovault (AXV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:27 (UTC+8)

Astrovault (AXV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00393652
$ 0.00393652$ 0.00393652
24 h madal
$ 0.00410203
$ 0.00410203$ 0.00410203
24 h kõrge

$ 0.00393652
$ 0.00393652$ 0.00393652

$ 0.00410203
$ 0.00410203$ 0.00410203

$ 0.179582
$ 0.179582$ 0.179582

$ 0.00354936
$ 0.00354936$ 0.00354936

-0.56%

-2.12%

-10.03%

-10.03%

Astrovault (AXV) reaalajas hind on $0.00394363. Viimase 24 tunni jooksul AXV kaubeldud madalaim $ 0.00393652 ja kõrgeim $ 0.00410203 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.179582 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00354936.

Lüliajalise tootluse osas on AXV muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -10.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Astrovault (AXV) – turuteave

$ 361.21K
$ 361.21K$ 361.21K

--
----

$ 875.45K
$ 875.45K$ 875.45K

91.59M
91.59M 91.59M

221,990,572.905214
221,990,572.905214 221,990,572.905214

Astrovault praegune turukapitalisatsioon on $ 361.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AXV ringlev varu on 91.59M, mille koguvaru on 221990572.905214. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 875.45K.

Astrovault (AXV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Astrovault ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Astrovault ja USD hinnamuutus $ -0.0008631967.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Astrovault ja USD hinnamuutus $ -0.0006630610.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Astrovault ja USD hinnamuutus $ -0.004719010176465798.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.12%
30 päeva$ -0.0008631967-21.88%
60 päeva$ -0.0006630610-16.81%
90 päeva$ -0.004719010176465798-54.47%

Mis on Astrovault (AXV)

DeFi, Sustainably.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Astrovault (AXV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Astrovault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astrovault (AXV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astrovault (AXV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astrovault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astrovault hinna ennustust kohe!

AXV kohalike valuutade suhtes

Astrovault (AXV) tokenoomika

Astrovault (AXV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astrovault (AXV) kohta

Kui palju on Astrovault (AXV) tänapäeval väärt?
Reaalajas AXV hind USD on 0.00394363 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AXV/USD hind?
Praegune hind AXV/USD on $ 0.00394363. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Astrovault turukapitalisatsioon?
AXV turukapitalisatsioon on $ 361.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AXV ringlev varu?
AXV ringlev varu on 91.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXV (ATH) hind?
AXV saavutab ATH hinna summas 0.179582 USD.
Mis oli kõigi aegade AXV madalaim (ATL) hind?
AXV nägi ATL hinda summas 0.00354936 USD.
Milline on AXV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AXV kauplemismaht on -- USD.
Kas AXV sel aastal kõrgemale ka suundub?
AXV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.