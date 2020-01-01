AstroTools (ASTRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AstroTools (ASTRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AstroTools (ASTRO) teave AstroTools is a DeFi dashboard that bridges the information gap between centralized and decentralized exchanges, giving you an analytical edge to supercharge your trading experience. Ametlik veebisait: https://app.astrotools.io/ Ostke ASTRO kohe!

AstroTools (ASTRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AstroTools (ASTRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.90K $ 90.90K $ 90.90K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.18K $ 229.18K $ 229.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02687007 $ 0.02687007 $ 0.02687007 Praegune hind: $ 0.04583498 $ 0.04583498 $ 0.04583498 Lisateave AstroTools (ASTRO) hinna kohta

AstroTools (ASTRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AstroTools (ASTRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTRO tokeni tokenoomikat, avastage ASTRO tokeni reaalajas hinda!

ASTRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTRO võiks suunduda? Meie ASTRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTRO tokeni hinna ennustust kohe!

