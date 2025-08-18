Mis on AstroSwap (ASTRO)

AstroSwap is the first interstellar DEX, built for the most loyal blockchain community - the Cardano ecosystem. The project’s IDO will be launched exclusively on Adapad exclusive. It is powered by WagyuSwap and Incubated by BlueZilla.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AstroSwap (ASTRO) allikas Ametlik veebisait

AstroSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on AstroSwap (ASTRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AstroSwap (ASTRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AstroSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AstroSwap hinna ennustust kohe!

ASTRO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AstroSwap (ASTRO) tokenoomika

AstroSwap (ASTRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AstroSwap (ASTRO) kohta Kui palju on AstroSwap (ASTRO) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRO hind USD on 0.00001069 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRO/USD hind? $ 0.00001069 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AstroSwap turukapitalisatsioon? ASTRO turukapitalisatsioon on $ 4.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRO ringlev varu? ASTRO ringlev varu on 428.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRO (ATH) hind? ASTRO saavutab ATH hinna summas 0.522928 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRO madalaim (ATL) hind? ASTRO nägi ATL hinda summas 0.00000925 USD . Milline on ASTRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRO kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRO sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRO hinna ennustust

AstroSwap (ASTRO) Olulised valdkonna uudised