AstroSwap logo

AstroSwap hind (ASTRO)

Loendis mitteolevad

1 ASTRO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
AstroSwap (ASTRO) reaalajas hinnagraafik
AstroSwap (ASTRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.522928
$ 0.522928$ 0.522928

$ 0.00000925
$ 0.00000925$ 0.00000925

--

--

+6.48%

+6.48%

AstroSwap (ASTRO) reaalajas hind on $0.00001069. Viimase 24 tunni jooksul ASTRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.522928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000925.

Lüliajalise tootluse osas on ASTRO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AstroSwap (ASTRO) – turuteave

$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K

--
----

$ 106.94K
$ 106.94K$ 106.94K

428.46M
428.46M 428.46M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

AstroSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 4.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRO ringlev varu on 428.46M, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.94K.

AstroSwap (ASTRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AstroSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AstroSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0000055334.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AstroSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0000045500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AstroSwap ja USD hinnamuutus $ -0.00003261604673077915.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000055334-51.76%
60 päeva$ -0.0000045500-42.56%
90 päeva$ -0.00003261604673077915-75.31%

Mis on AstroSwap (ASTRO)

AstroSwap is the first interstellar DEX, built for the most loyal blockchain community - the Cardano ecosystem. The project’s IDO will be launched exclusively on Adapad exclusive. It is powered by WagyuSwap and Incubated by BlueZilla.

Üksuse AstroSwap (ASTRO) allikas

Ametlik veebisait

AstroSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on AstroSwap (ASTRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AstroSwap (ASTRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AstroSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AstroSwap hinna ennustust kohe!

ASTRO kohalike valuutade suhtes

AstroSwap (ASTRO) tokenoomika

AstroSwap (ASTRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AstroSwap (ASTRO) kohta

Kui palju on AstroSwap (ASTRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTRO hind USD on 0.00001069 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTRO/USD hind?
Praegune hind ASTRO/USD on $ 0.00001069. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AstroSwap turukapitalisatsioon?
ASTRO turukapitalisatsioon on $ 4.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTRO ringlev varu?
ASTRO ringlev varu on 428.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRO (ATH) hind?
ASTRO saavutab ATH hinna summas 0.522928 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTRO madalaim (ATL) hind?
ASTRO nägi ATL hinda summas 0.00000925 USD.
Milline on ASTRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTRO kauplemismaht on -- USD.
Kas ASTRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.