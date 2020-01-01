Astroport (ASTRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astroport (ASTRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astroport (ASTRO) teave Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Ametlik veebisait: https://astroport.fi/ Valge raamat: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Ostke ASTRO kohe!

Astroport (ASTRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astroport (ASTRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0047293 $ 0.0047293 $ 0.0047293 Praegune hind: $ 0.00505623 $ 0.00505623 $ 0.00505623 Lisateave Astroport (ASTRO) hinna kohta

Astroport (ASTRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astroport (ASTRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTRO tokeni tokenoomikat, avastage ASTRO tokeni reaalajas hinda!

ASTRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTRO võiks suunduda? Meie ASTRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTRO tokeni hinna ennustust kohe!

