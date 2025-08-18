Rohkem infot ASTRO

ASTRO Hinnainfo

ASTRO Valge raamat

ASTRO Ametlik veebisait

ASTRO Tokenoomika

ASTRO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Astroport logo

Astroport hind (ASTRO)

Loendis mitteolevad

1 ASTRO/USD reaalajas hind:

$0.00554701
$0.00554701$0.00554701
-9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Astroport (ASTRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:04:25 (UTC+8)

Astroport (ASTRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0055467
$ 0.0055467$ 0.0055467
24 h madal
$ 0.00621945
$ 0.00621945$ 0.00621945
24 h kõrge

$ 0.0055467
$ 0.0055467$ 0.0055467

$ 0.00621945
$ 0.00621945$ 0.00621945

$ 0.349783
$ 0.349783$ 0.349783

$ 0.0047293
$ 0.0047293$ 0.0047293

-6.77%

-9.39%

-24.54%

-24.54%

Astroport (ASTRO) reaalajas hind on $0.00554586. Viimase 24 tunni jooksul ASTRO kaubeldud madalaim $ 0.0055467 ja kõrgeim $ 0.00621945 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.349783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0047293.

Lüliajalise tootluse osas on ASTRO muutunud -6.77% viimase tunni jooksul, -9.39% 24 tunni vältel -24.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Astroport (ASTRO) – turuteave

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
----

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

423.66M
423.66M 423.66M

1,099,999,998.0
1,099,999,998.0 1,099,999,998.0

Astroport praegune turukapitalisatsioon on $ 2.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRO ringlev varu on 423.66M, mille koguvaru on 1099999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.10M.

Astroport (ASTRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.000575150349167644.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.0031464836.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.0024657104.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.007759270909035508.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000575150349167644-9.39%
30 päeva$ -0.0031464836-56.73%
60 päeva$ -0.0024657104-44.46%
90 päeva$ -0.007759270909035508-58.31%

Mis on Astroport (ASTRO)

Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Astroport (ASTRO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Astroport hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astroport (ASTRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astroport (ASTRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astroport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astroport hinna ennustust kohe!

ASTRO kohalike valuutade suhtes

Astroport (ASTRO) tokenoomika

Astroport (ASTRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astroport (ASTRO) kohta

Kui palju on Astroport (ASTRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTRO hind USD on 0.00554586 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTRO/USD hind?
Praegune hind ASTRO/USD on $ 0.00554586. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Astroport turukapitalisatsioon?
ASTRO turukapitalisatsioon on $ 2.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTRO ringlev varu?
ASTRO ringlev varu on 423.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRO (ATH) hind?
ASTRO saavutab ATH hinna summas 0.349783 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTRO madalaim (ATL) hind?
ASTRO nägi ATL hinda summas 0.0047293 USD.
Milline on ASTRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTRO kauplemismaht on -- USD.
Kas ASTRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:04:25 (UTC+8)

Astroport (ASTRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.