Astroport hind (ASTRO)
-6.77%
-9.39%
-24.54%
-24.54%
Astroport (ASTRO) reaalajas hind on $0.00554586. Viimase 24 tunni jooksul ASTRO kaubeldud madalaim $ 0.0055467 ja kõrgeim $ 0.00621945 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.349783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0047293.
Lüliajalise tootluse osas on ASTRO muutunud -6.77% viimase tunni jooksul, -9.39% 24 tunni vältel -24.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Astroport praegune turukapitalisatsioon on $ 2.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRO ringlev varu on 423.66M, mille koguvaru on 1099999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.10M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.000575150349167644.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.0031464836.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.0024657104.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Astroport ja USD hinnamuutus $ -0.007759270909035508.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000575150349167644
|-9.39%
|30 päeva
|$ -0.0031464836
|-56.73%
|60 päeva
|$ -0.0024657104
|-44.46%
|90 päeva
|$ -0.007759270909035508
|-58.31%
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
