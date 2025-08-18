Mis on Astroport (ASTRO)

Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.

Üksuse Astroport (ASTRO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ASTRO kohalike valuutade suhtes

Astroport (ASTRO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astroport (ASTRO) kohta Kui palju on Astroport (ASTRO) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRO hind USD on 0.00554586 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRO/USD hind? $ 0.00554586 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astroport turukapitalisatsioon? ASTRO turukapitalisatsioon on $ 2.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRO ringlev varu? ASTRO ringlev varu on 423.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRO (ATH) hind? ASTRO saavutab ATH hinna summas 0.349783 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRO madalaim (ATL) hind? ASTRO nägi ATL hinda summas 0.0047293 USD . Milline on ASTRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRO kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRO sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRO hinna ennustust

