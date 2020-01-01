Astrolescent (ASTRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astrolescent (ASTRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astrolescent (ASTRL) teave Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Ametlik veebisait: https://astrolescent.com Ostke ASTRL kohe!

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astrolescent (ASTRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 475.49K $ 475.49K $ 475.49K Koguvaru: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Ringlev varu: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Praegune hind: $ 0.02899328 $ 0.02899328 $ 0.02899328 Lisateave Astrolescent (ASTRL) hinna kohta

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astrolescent (ASTRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTRL tokeni tokenoomikat, avastage ASTRL tokeni reaalajas hinda!

ASTRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTRL võiks suunduda? Meie ASTRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTRL tokeni hinna ennustust kohe!

