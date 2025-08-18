Mis on Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astrolescent (ASTRL) kohta Kui palju on Astrolescent (ASTRL) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRL hind USD on 0.03019765 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRL/USD hind? $ 0.03019765 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astrolescent turukapitalisatsioon? ASTRL turukapitalisatsioon on $ 495.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRL ringlev varu? ASTRL ringlev varu on 16.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRL (ATH) hind? ASTRL saavutab ATH hinna summas 0.137317 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRL madalaim (ATL) hind? ASTRL nägi ATL hinda summas 0.01194874 USD . Milline on ASTRL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRL kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRL sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRL hinna ennustust

