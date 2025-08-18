Rohkem infot ASTRL

Astrolescent hind (ASTRL)

1 ASTRL/USD reaalajas hind:

$0.0301996
$0.0301996
-5.50%1D
Astrolescent (ASTRL) reaalajas hinnagraafik
Astrolescent (ASTRL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03018591
$ 0.03018591$ 0.03018591
24 h madal
$ 0.03204617
$ 0.03204617$ 0.03204617
24 h kõrge

$ 0.03018591
$ 0.03018591$ 0.03018591

$ 0.03204617
$ 0.03204617$ 0.03204617

$ 0.137317
$ 0.137317$ 0.137317

$ 0.01194874
$ 0.01194874$ 0.01194874

-0.47%

-5.56%

+2.03%

+2.03%

Astrolescent (ASTRL) reaalajas hind on $0.03019765. Viimase 24 tunni jooksul ASTRL kaubeldud madalaim $ 0.03018591 ja kõrgeim $ 0.03204617 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.137317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01194874.

Lüliajalise tootluse osas on ASTRL muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel +2.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Astrolescent (ASTRL) – turuteave

$ 495.24K
$ 495.24K$ 495.24K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

16.40M
16.40M 16.40M

36,000,000.0
36,000,000.0 36,000,000.0

Astrolescent praegune turukapitalisatsioon on $ 495.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRL ringlev varu on 16.40M, mille koguvaru on 36000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

Astrolescent (ASTRL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Astrolescent ja USD hinnamuutus $ -0.00178051909700922.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Astrolescent ja USD hinnamuutus $ -0.0131666223.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Astrolescent ja USD hinnamuutus $ -0.0117721461.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Astrolescent ja USD hinnamuutus $ -0.03231060636510039.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00178051909700922-5.56%
30 päeva$ -0.0131666223-43.60%
60 päeva$ -0.0117721461-38.98%
90 päeva$ -0.03231060636510039-51.69%

Mis on Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Üksuse Astrolescent (ASTRL) allikas

Astrolescent hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astrolescent (ASTRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astrolescent (ASTRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astrolescent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astrolescent hinna ennustust kohe!

ASTRL kohalike valuutade suhtes

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika

Astrolescent (ASTRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astrolescent (ASTRL) kohta

Kui palju on Astrolescent (ASTRL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTRL hind USD on 0.03019765 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTRL/USD hind?
Praegune hind ASTRL/USD on $ 0.03019765. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Astrolescent turukapitalisatsioon?
ASTRL turukapitalisatsioon on $ 495.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTRL ringlev varu?
ASTRL ringlev varu on 16.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRL (ATH) hind?
ASTRL saavutab ATH hinna summas 0.137317 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTRL madalaim (ATL) hind?
ASTRL nägi ATL hinda summas 0.01194874 USD.
Milline on ASTRL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTRL kauplemismaht on -- USD.
Kas ASTRL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.