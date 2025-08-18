Mis on Astro Fuel (ASTRO)

Astroblock is the crypto native arcade game platform on Farcaster, no complicated mechanics, just pure fun with crypto rewards and achievements!

Astro Fuel (ASTRO) tokenoomika

Astro Fuel (ASTRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astro Fuel (ASTRO) kohta Kui palju on Astro Fuel (ASTRO) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astro Fuel turukapitalisatsioon? ASTRO turukapitalisatsioon on $ 62.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRO ringlev varu? ASTRO ringlev varu on 42.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRO (ATH) hind? ASTRO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRO madalaim (ATL) hind? ASTRO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASTRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRO kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRO sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRO hinna ennustust

