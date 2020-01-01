Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astrafer (ASTRAFER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astrafer (ASTRAFER) teave Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Ametlik veebisait: https://phantomgalaxies.com/ Ostke ASTRAFER kohe!

Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astrafer (ASTRAFER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Koguvaru: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Ringlev varu: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Praegune hind: $ 0.00711375 $ 0.00711375 $ 0.00711375 Lisateave Astrafer (ASTRAFER) hinna kohta

Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTRAFER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTRAFER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTRAFER tokeni tokenoomikat, avastage ASTRAFER tokeni reaalajas hinda!

ASTRAFER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTRAFER võiks suunduda? Meie ASTRAFER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTRAFER tokeni hinna ennustust kohe!

