Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!

Astrafer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astrafer (ASTRAFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astrafer (ASTRAFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astrafer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika

Astrafer (ASTRAFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRAFER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astrafer (ASTRAFER) kohta Kui palju on Astrafer (ASTRAFER) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRAFER hind USD on 0.00711375 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRAFER/USD hind? $ 0.00711375 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRAFER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astrafer turukapitalisatsioon? ASTRAFER turukapitalisatsioon on $ 2.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRAFER ringlev varu? ASTRAFER ringlev varu on 323.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRAFER (ATH) hind? ASTRAFER saavutab ATH hinna summas 4.88 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRAFER madalaim (ATL) hind? ASTRAFER nägi ATL hinda summas 0.0071123 USD . Milline on ASTRAFER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRAFER kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRAFER sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRAFER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRAFER hinna ennustust

