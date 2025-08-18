Mis on Astra DAO (ASTRADAO)

What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Astra DAO (ASTRADAO) allikas Ametlik veebisait

Astra DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astra DAO (ASTRADAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astra DAO (ASTRADAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astra DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astra DAO hinna ennustust kohe!

ASTRADAO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Astra DAO (ASTRADAO) tokenoomika

Astra DAO (ASTRADAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRADAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astra DAO (ASTRADAO) kohta Kui palju on Astra DAO (ASTRADAO) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTRADAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTRADAO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASTRADAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Astra DAO turukapitalisatsioon? ASTRADAO turukapitalisatsioon on $ 272.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTRADAO ringlev varu? ASTRADAO ringlev varu on 94.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRADAO (ATH) hind? ASTRADAO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ASTRADAO madalaim (ATL) hind? ASTRADAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASTRADAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTRADAO kauplemismaht on -- USD . Kas ASTRADAO sel aastal kõrgemale ka suundub? ASTRADAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRADAO hinna ennustust

Astra DAO (ASTRADAO) Olulised valdkonna uudised