Astheria (HERIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astheria (HERIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astheria (HERIA) teave The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot! Ametlik veebisait: https://astheria.org/ Ostke HERIA kohe!

Astheria (HERIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astheria (HERIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.06K $ 20.06K $ 20.06K Koguvaru: $ 992.00M $ 992.00M $ 992.00M Ringlev varu: $ 992.00M $ 992.00M $ 992.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.06K $ 20.06K $ 20.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0079854 $ 0.0079854 $ 0.0079854 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Astheria (HERIA) hinna kohta

Astheria (HERIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astheria (HERIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HERIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HERIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HERIA tokeni tokenoomikat, avastage HERIA tokeni reaalajas hinda!

HERIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HERIA võiks suunduda? Meie HERIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HERIA tokeni hinna ennustust kohe!

