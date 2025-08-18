Rohkem infot HERIA

Astheria hind (HERIA)

Loendis mitteolevad

1 HERIA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
USD
Astheria (HERIA) reaalajas hinnagraafik
Astheria (HERIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0079854
$ 0.0079854$ 0.0079854

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-6.04%

-3.01%

-3.01%

Astheria (HERIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HERIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HERIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0079854 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HERIA muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -6.04% 24 tunni vältel -3.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Astheria (HERIA) – turuteave

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

--
----

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

992.00M
992.00M 992.00M

991,996,601.058201
991,996,601.058201 991,996,601.058201

Astheria praegune turukapitalisatsioon on $ 20.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HERIA ringlev varu on 992.00M, mille koguvaru on 991996601.058201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.87K.

Astheria (HERIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Astheria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Astheria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Astheria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Astheria ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.04%
30 päeva$ 0-44.27%
60 päeva$ 0-54.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Astheria (HERIA)

The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!

Üksuse Astheria (HERIA) allikas

Ametlik veebisait

Astheria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astheria (HERIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astheria (HERIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astheria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astheria hinna ennustust kohe!

HERIA kohalike valuutade suhtes

Astheria (HERIA) tokenoomika

Astheria (HERIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HERIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astheria (HERIA) kohta

Kui palju on Astheria (HERIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HERIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HERIA/USD hind?
Praegune hind HERIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Astheria turukapitalisatsioon?
HERIA turukapitalisatsioon on $ 20.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HERIA ringlev varu?
HERIA ringlev varu on 992.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HERIA (ATH) hind?
HERIA saavutab ATH hinna summas 0.0079854 USD.
Mis oli kõigi aegade HERIA madalaim (ATL) hind?
HERIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HERIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HERIA kauplemismaht on -- USD.
Kas HERIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HERIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HERIA hinna ennustust.
Astheria (HERIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.