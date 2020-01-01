Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aster Staked USDF (ASUSDF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) teave Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Ametlik veebisait: https://www.asterdex.com/en/earn Valge raamat: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf Ostke ASUSDF kohe!

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aster Staked USDF (ASUSDF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.64M Koguvaru: $ 25.81M Ringlev varu: $ 25.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.990153 Praegune hind: $ 1.032

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASUSDF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASUSDF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASUSDF tokeni tokenoomikat, avastage ASUSDF tokeni reaalajas hinda!

ASUSDF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASUSDF võiks suunduda? Meie ASUSDF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASUSDF tokeni hinna ennustust kohe!

