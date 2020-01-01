Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Aster Staked USDF (ASUSDF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) teave

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Ametlik veebisait:
https://www.asterdex.com/en/earn
Valge raamat:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Aster Staked USDF (ASUSDF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 26.64M
$ 26.64M
Koguvaru:
$ 25.81M
$ 25.81M
Ringlev varu:
$ 25.81M
$ 25.81M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 26.64M
$ 26.64M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.037
$ 1.037
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.990153
$ 0.990153
Praegune hind:
$ 1.032
$ 1.032

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ASUSDF tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ASUSDF tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ASUSDF tokeni tokenoomikat, avastage ASUSDF tokeni reaalajas hinda!

ASUSDF – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ASUSDF võiks suunduda? Meie ASUSDF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.