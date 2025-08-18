Mis on Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASUSDF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aster Staked USDF (ASUSDF) kohta Kui palju on Aster Staked USDF (ASUSDF) tänapäeval väärt? Reaalajas ASUSDF hind USD on 1.031 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASUSDF/USD hind? $ 1.031 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASUSDF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aster Staked USDF turukapitalisatsioon? ASUSDF turukapitalisatsioon on $ 26.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASUSDF ringlev varu? ASUSDF ringlev varu on 25.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASUSDF (ATH) hind? ASUSDF saavutab ATH hinna summas 1.037 USD . Mis oli kõigi aegade ASUSDF madalaim (ATL) hind? ASUSDF nägi ATL hinda summas 0.990153 USD . Milline on ASUSDF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASUSDF kauplemismaht on -- USD . Kas ASUSDF sel aastal kõrgemale ka suundub? ASUSDF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASUSDF hinna ennustust

