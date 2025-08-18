Rohkem infot ASUSDF

ASUSDF Hinnainfo

ASUSDF Valge raamat

ASUSDF Ametlik veebisait

ASUSDF Tokenoomika

ASUSDF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aster Staked USDF logo

Aster Staked USDF hind (ASUSDF)

Loendis mitteolevad

1 ASUSDF/USD reaalajas hind:

$1.031
$1.031$1.031
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aster Staked USDF (ASUSDF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:03:53 (UTC+8)

Aster Staked USDF (ASUSDF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 h madal
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24 h kõrge

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 0.990153
$ 0.990153$ 0.990153

-0.01%

-0.02%

+0.13%

+0.13%

Aster Staked USDF (ASUSDF) reaalajas hind on $1.031. Viimase 24 tunni jooksul ASUSDF kaubeldud madalaim $ 1.031 ja kõrgeim $ 1.033 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASUSDFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.037 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.990153.

Lüliajalise tootluse osas on ASUSDF muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +0.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aster Staked USDF (ASUSDF) – turuteave

$ 26.75M
$ 26.75M$ 26.75M

--
----

$ 26.75M
$ 26.75M$ 26.75M

25.94M
25.94M 25.94M

25,936,034.51030546
25,936,034.51030546 25,936,034.51030546

Aster Staked USDF praegune turukapitalisatsioon on $ 26.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASUSDF ringlev varu on 25.94M, mille koguvaru on 25936034.51030546. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.75M.

Aster Staked USDF (ASUSDF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aster Staked USDF ja USD hinnamuutus $ -0.000267781722692.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked USDF ja USD hinnamuutus $ +0.0049999376.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked USDF ja USD hinnamuutus $ +0.0130132820.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked USDF ja USD hinnamuutus $ +0.017279777798911.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000267781722692-0.02%
30 päeva$ +0.0049999376+0.48%
60 päeva$ +0.0130132820+1.26%
90 päeva$ +0.017279777798911+1.70%

Mis on Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aster Staked USDF (ASUSDF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aster Staked USDF hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aster Staked USDF (ASUSDF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aster Staked USDF (ASUSDF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aster Staked USDF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aster Staked USDF hinna ennustust kohe!

ASUSDF kohalike valuutade suhtes

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASUSDF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aster Staked USDF (ASUSDF) kohta

Kui palju on Aster Staked USDF (ASUSDF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASUSDF hind USD on 1.031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASUSDF/USD hind?
Praegune hind ASUSDF/USD on $ 1.031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aster Staked USDF turukapitalisatsioon?
ASUSDF turukapitalisatsioon on $ 26.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASUSDF ringlev varu?
ASUSDF ringlev varu on 25.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASUSDF (ATH) hind?
ASUSDF saavutab ATH hinna summas 1.037 USD.
Mis oli kõigi aegade ASUSDF madalaim (ATL) hind?
ASUSDF nägi ATL hinda summas 0.990153 USD.
Milline on ASUSDF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASUSDF kauplemismaht on -- USD.
Kas ASUSDF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASUSDF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASUSDF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:03:53 (UTC+8)

Aster Staked USDF (ASUSDF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.