Mis on Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aster Staked CAKE (ASCAKE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aster Staked CAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aster Staked CAKE (ASCAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aster Staked CAKE (ASCAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aster Staked CAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aster Staked CAKE hinna ennustust kohe!

ASCAKE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenoomika

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASCAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aster Staked CAKE (ASCAKE) kohta Kui palju on Aster Staked CAKE (ASCAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas ASCAKE hind USD on 2.75 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASCAKE/USD hind? $ 2.75 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASCAKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aster Staked CAKE turukapitalisatsioon? ASCAKE turukapitalisatsioon on $ 394.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASCAKE ringlev varu? ASCAKE ringlev varu on 143.10K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASCAKE (ATH) hind? ASCAKE saavutab ATH hinna summas 3.41 USD . Mis oli kõigi aegade ASCAKE madalaim (ATL) hind? ASCAKE nägi ATL hinda summas 1.25 USD . Milline on ASCAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASCAKE kauplemismaht on -- USD . Kas ASCAKE sel aastal kõrgemale ka suundub? ASCAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASCAKE hinna ennustust

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Olulised valdkonna uudised