Aster Staked CAKE logo

Aster Staked CAKE hind (ASCAKE)

Loendis mitteolevad

1 ASCAKE/USD reaalajas hind:

-4.00%1D
mexc
USD
Aster Staked CAKE (ASCAKE) reaalajas hinnagraafik
Aster Staked CAKE (ASCAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 2.87
$ 2.87$ 2.87
24 h kõrge

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

-1.20%

-4.03%

-7.40%

-7.40%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) reaalajas hind on $2.75. Viimase 24 tunni jooksul ASCAKE kaubeldud madalaim $ 2.75 ja kõrgeim $ 2.87 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASCAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.41 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.25.

Lüliajalise tootluse osas on ASCAKE muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -4.03% 24 tunni vältel -7.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) – turuteave

--
----

143.10K
143.10K 143.10K

143,099.7583264465
143,099.7583264465 143,099.7583264465

Aster Staked CAKE praegune turukapitalisatsioon on $ 394.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASCAKE ringlev varu on 143.10K, mille koguvaru on 143099.7583264465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 394.13K.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aster Staked CAKE ja USD hinnamuutus $ -0.115797301302105.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked CAKE ja USD hinnamuutus $ +0.0023498750.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked CAKE ja USD hinnamuutus $ +0.5555214500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aster Staked CAKE ja USD hinnamuutus $ +0.384079979467685.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.115797301302105-4.03%
30 päeva$ +0.0023498750+0.09%
60 päeva$ +0.5555214500+20.20%
90 päeva$ +0.384079979467685+16.23%

Mis on Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aster Staked CAKE (ASCAKE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aster Staked CAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aster Staked CAKE (ASCAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aster Staked CAKE (ASCAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aster Staked CAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aster Staked CAKE hinna ennustust kohe!

ASCAKE kohalike valuutade suhtes

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenoomika

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASCAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aster Staked CAKE (ASCAKE) kohta

Kui palju on Aster Staked CAKE (ASCAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASCAKE hind USD on 2.75 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASCAKE/USD hind?
Praegune hind ASCAKE/USD on $ 2.75. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aster Staked CAKE turukapitalisatsioon?
ASCAKE turukapitalisatsioon on $ 394.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASCAKE ringlev varu?
ASCAKE ringlev varu on 143.10K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASCAKE (ATH) hind?
ASCAKE saavutab ATH hinna summas 3.41 USD.
Mis oli kõigi aegade ASCAKE madalaim (ATL) hind?
ASCAKE nägi ATL hinda summas 1.25 USD.
Milline on ASCAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASCAKE kauplemismaht on -- USD.
Kas ASCAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASCAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASCAKE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.