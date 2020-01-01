Aster Staked BNB (ASBNB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aster Staked BNB (ASBNB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aster Staked BNB (ASBNB) teave Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Ametlik veebisait: https://www.asterdex.com/en/earn Valge raamat: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Ostke ASBNB kohe!

Aster Staked BNB (ASBNB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aster Staked BNB (ASBNB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 247.59M Koguvaru: $ 282.25K Ringlev varu: $ 282.25K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 247.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 914.93 Kõigi aegade madalaim: $ 326.84 Praegune hind: $ 878.11 Lisateave Aster Staked BNB (ASBNB) hinna kohta

Aster Staked BNB (ASBNB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aster Staked BNB (ASBNB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASBNB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASBNB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASBNB tokeni tokenoomikat, avastage ASBNB tokeni reaalajas hinda!

ASBNB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASBNB võiks suunduda? Meie ASBNB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASBNB tokeni hinna ennustust kohe!

