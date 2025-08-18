Mis on Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

Üksuse Aster Staked BNB (ASBNB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aster Staked BNB (ASBNB) kohta Kui palju on Aster Staked BNB (ASBNB) tänapäeval väärt? Reaalajas ASBNB hind USD on 888.49 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASBNB/USD hind? $ 888.49 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASBNB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aster Staked BNB turukapitalisatsioon? ASBNB turukapitalisatsioon on $ 251.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASBNB ringlev varu? ASBNB ringlev varu on 283.19K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASBNB (ATH) hind? ASBNB saavutab ATH hinna summas 914.93 USD . Mis oli kõigi aegade ASBNB madalaim (ATL) hind? ASBNB nägi ATL hinda summas 326.84 USD . Milline on ASBNB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASBNB kauplemismaht on -- USD . Kas ASBNB sel aastal kõrgemale ka suundub? ASBNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASBNB hinna ennustust

