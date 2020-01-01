Assimilate (SIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Assimilate (SIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Assimilate (SIM) teave SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration. Ametlik veebisait: https://assimilate.cc Ostke SIM kohe!

Assimilate (SIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Assimilate (SIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 442.47K $ 442.47K $ 442.47K Koguvaru: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ringlev varu: $ 80.89M $ 80.89M $ 80.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 486.23K $ 486.23K $ 486.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085241 $ 0.085241 $ 0.085241 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00142424 $ 0.00142424 $ 0.00142424 Praegune hind: $ 0.00545367 $ 0.00545367 $ 0.00545367 Lisateave Assimilate (SIM) hinna kohta

Assimilate (SIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Assimilate (SIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIM tokeni tokenoomikat, avastage SIM tokeni reaalajas hinda!

