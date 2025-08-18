Mis on Assimilate (SIM)

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Assimilate (SIM) allikas Ametlik veebisait

Assimilate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Assimilate (SIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Assimilate (SIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Assimilate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Assimilate hinna ennustust kohe!

SIM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Assimilate (SIM) tokenoomika

Assimilate (SIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Assimilate (SIM) kohta Kui palju on Assimilate (SIM) tänapäeval väärt? Reaalajas SIM hind USD on 0.00607823 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SIM/USD hind? $ 0.00607823 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Assimilate turukapitalisatsioon? SIM turukapitalisatsioon on $ 491.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SIM ringlev varu? SIM ringlev varu on 80.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIM (ATH) hind? SIM saavutab ATH hinna summas 0.085241 USD . Mis oli kõigi aegade SIM madalaim (ATL) hind? SIM nägi ATL hinda summas 0.00142424 USD . Milline on SIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SIM kauplemismaht on -- USD . Kas SIM sel aastal kõrgemale ka suundub? SIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIM hinna ennustust

Assimilate (SIM) Olulised valdkonna uudised