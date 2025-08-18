Rohkem infot SIM

SIM Hinnainfo

SIM Ametlik veebisait

SIM Tokenoomika

SIM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Assimilate logo

Assimilate hind (SIM)

Loendis mitteolevad

1 SIM/USD reaalajas hind:

$0.00607823
$0.00607823$0.00607823
-36.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Assimilate (SIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:21:25 (UTC+8)

Assimilate (SIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00586964
$ 0.00586964$ 0.00586964
24 h madal
$ 0.00956418
$ 0.00956418$ 0.00956418
24 h kõrge

$ 0.00586964
$ 0.00586964$ 0.00586964

$ 0.00956418
$ 0.00956418$ 0.00956418

$ 0.085241
$ 0.085241$ 0.085241

$ 0.00142424
$ 0.00142424$ 0.00142424

-2.04%

-36.44%

-26.73%

-26.73%

Assimilate (SIM) reaalajas hind on $0.00607823. Viimase 24 tunni jooksul SIM kaubeldud madalaim $ 0.00586964 ja kõrgeim $ 0.00956418 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.085241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00142424.

Lüliajalise tootluse osas on SIM muutunud -2.04% viimase tunni jooksul, -36.44% 24 tunni vältel -26.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Assimilate (SIM) – turuteave

$ 491.66K
$ 491.66K$ 491.66K

--
----

$ 540.29K
$ 540.29K$ 540.29K

80.89M
80.89M 80.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Assimilate praegune turukapitalisatsioon on $ 491.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SIM ringlev varu on 80.89M, mille koguvaru on 88888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 540.29K.

Assimilate (SIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Assimilate ja USD hinnamuutus $ -0.003485250589241946.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Assimilate ja USD hinnamuutus $ +0.0041289823.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Assimilate ja USD hinnamuutus $ -0.0021683100.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Assimilate ja USD hinnamuutus $ +0.0022506836799827848.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003485250589241946-36.44%
30 päeva$ +0.0041289823+67.93%
60 päeva$ -0.0021683100-35.67%
90 päeva$ +0.0022506836799827848+58.80%

Mis on Assimilate (SIM)

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Assimilate (SIM) allikas

Ametlik veebisait

Assimilate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Assimilate (SIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Assimilate (SIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Assimilate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Assimilate hinna ennustust kohe!

SIM kohalike valuutade suhtes

Assimilate (SIM) tokenoomika

Assimilate (SIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Assimilate (SIM) kohta

Kui palju on Assimilate (SIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIM hind USD on 0.00607823 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIM/USD hind?
Praegune hind SIM/USD on $ 0.00607823. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Assimilate turukapitalisatsioon?
SIM turukapitalisatsioon on $ 491.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIM ringlev varu?
SIM ringlev varu on 80.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIM (ATH) hind?
SIM saavutab ATH hinna summas 0.085241 USD.
Mis oli kõigi aegade SIM madalaim (ATL) hind?
SIM nägi ATL hinda summas 0.00142424 USD.
Milline on SIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIM kauplemismaht on -- USD.
Kas SIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:21:25 (UTC+8)

Assimilate (SIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.