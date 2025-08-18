Mis on AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

AskTianAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on AskTianAI (TIAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AskTianAI (TIAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

TIAN kohalike valuutade suhtes

AskTianAI (TIAN) tokenoomika

AskTianAI (TIAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AskTianAI (TIAN) kohta Kui palju on AskTianAI (TIAN) tänapäeval väärt? Reaalajas TIAN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TIAN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TIAN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AskTianAI turukapitalisatsioon? TIAN turukapitalisatsioon on $ 424.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TIAN ringlev varu? TIAN ringlev varu on 539.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIAN (ATH) hind? TIAN saavutab ATH hinna summas 0.00179474 USD . Mis oli kõigi aegade TIAN madalaim (ATL) hind? TIAN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TIAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TIAN kauplemismaht on -- USD . Kas TIAN sel aastal kõrgemale ka suundub? TIAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIAN hinna ennustust

