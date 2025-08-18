Rohkem infot TIAN

AskTianAI logo

AskTianAI hind (TIAN)

Loendis mitteolevad

1 TIAN/USD reaalajas hind:

$0.00078893
$0.00078893$0.00078893
+1.50%1D
mexc
USD
AskTianAI (TIAN) reaalajas hinnagraafik
AskTianAI (TIAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00179474
$ 0.00179474$ 0.00179474

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

+1.59%

-23.12%

-23.12%

AskTianAI (TIAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TIAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00179474 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TIAN muutunud -1.19% viimase tunni jooksul, +1.59% 24 tunni vältel -23.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AskTianAI (TIAN) – turuteave

$ 424.60K
$ 424.60K$ 424.60K

--
----

$ 786.56K
$ 786.56K$ 786.56K

539.82M
539.82M 539.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AskTianAI praegune turukapitalisatsioon on $ 424.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIAN ringlev varu on 539.82M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 786.56K.

AskTianAI (TIAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AskTianAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AskTianAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AskTianAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AskTianAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.59%
30 päeva$ 0-29.66%
60 päeva$ 0-30.89%
90 päeva$ 0--

Mis on AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

Üksuse AskTianAI (TIAN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AskTianAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on AskTianAI (TIAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AskTianAI (TIAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AskTianAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AskTianAI hinna ennustust kohe!

TIAN kohalike valuutade suhtes

AskTianAI (TIAN) tokenoomika

AskTianAI (TIAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AskTianAI (TIAN) kohta

Kui palju on AskTianAI (TIAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIAN/USD hind?
Praegune hind TIAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AskTianAI turukapitalisatsioon?
TIAN turukapitalisatsioon on $ 424.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIAN ringlev varu?
TIAN ringlev varu on 539.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIAN (ATH) hind?
TIAN saavutab ATH hinna summas 0.00179474 USD.
Mis oli kõigi aegade TIAN madalaim (ATL) hind?
TIAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TIAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIAN kauplemismaht on -- USD.
Kas TIAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIAN hinna ennustust.
