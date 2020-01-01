AskNoel (NOEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AskNoel (NOEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AskNoel (NOEL) teave AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place. Ametlik veebisait: https://asknoel.ai Ostke NOEL kohe!

AskNoel (NOEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AskNoel (NOEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 289.26K $ 289.26K $ 289.26K Koguvaru: $ 894.12M $ 894.12M $ 894.12M Ringlev varu: $ 294.12M $ 294.12M $ 294.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0030829 $ 0.0030829 $ 0.0030829 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00098346 $ 0.00098346 $ 0.00098346 Lisateave AskNoel (NOEL) hinna kohta

AskNoel (NOEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AskNoel (NOEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOEL tokeni tokenoomikat, avastage NOEL tokeni reaalajas hinda!

NOEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOEL võiks suunduda? Meie NOEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOEL tokeni hinna ennustust kohe!

