Rohkem infot NOEL

NOEL Hinnainfo

NOEL Ametlik veebisait

NOEL Tokenoomika

NOEL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AskNoel logo

AskNoel hind (NOEL)

Loendis mitteolevad

1 NOEL/USD reaalajas hind:

$0.00098346
$0.00098346$0.00098346
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AskNoel (NOEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:20 (UTC+8)

AskNoel (NOEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0030829
$ 0.0030829$ 0.0030829

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

AskNoel (NOEL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NOEL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0030829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOEL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AskNoel (NOEL) – turuteave

$ 289.26K
$ 289.26K$ 289.26K

--
----

$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K

294.12M
294.12M 294.12M

894,123,332.5941359
894,123,332.5941359 894,123,332.5941359

AskNoel praegune turukapitalisatsioon on $ 289.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOEL ringlev varu on 294.12M, mille koguvaru on 894123332.5941359. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 879.33K.

AskNoel (NOEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AskNoel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AskNoel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AskNoel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AskNoel ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 0+2.05%
90 päeva$ 0--

Mis on AskNoel (NOEL)

AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AskNoel (NOEL) allikas

Ametlik veebisait

AskNoel hinna ennustus (USD)

Kui palju on AskNoel (NOEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AskNoel (NOEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AskNoel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AskNoel hinna ennustust kohe!

NOEL kohalike valuutade suhtes

AskNoel (NOEL) tokenoomika

AskNoel (NOEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AskNoel (NOEL) kohta

Kui palju on AskNoel (NOEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOEL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOEL/USD hind?
Praegune hind NOEL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AskNoel turukapitalisatsioon?
NOEL turukapitalisatsioon on $ 289.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOEL ringlev varu?
NOEL ringlev varu on 294.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOEL (ATH) hind?
NOEL saavutab ATH hinna summas 0.0030829 USD.
Mis oli kõigi aegade NOEL madalaim (ATL) hind?
NOEL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOEL kauplemismaht on -- USD.
Kas NOEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:20 (UTC+8)

AskNoel (NOEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.