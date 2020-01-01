AskJimmy (ASKJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AskJimmy (ASKJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AskJimmy (ASKJ) teave AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents. Ametlik veebisait: https://www.askjimmy.xyz/ Ostke ASKJ kohe!

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AskJimmy (ASKJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 448.72K $ 448.72K $ 448.72K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 434.84M $ 434.84M $ 434.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02828179 $ 0.02828179 $ 0.02828179 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00103097 $ 0.00103097 $ 0.00103097 Lisateave AskJimmy (ASKJ) hinna kohta

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AskJimmy (ASKJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASKJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASKJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASKJ tokeni tokenoomikat, avastage ASKJ tokeni reaalajas hinda!

ASKJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASKJ võiks suunduda? Meie ASKJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASKJ tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!