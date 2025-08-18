Rohkem infot ASKJ

AskJimmy hind (ASKJ)

1 ASKJ/USD reaalajas hind:

$0.00102758
$0.00102758$0.00102758
-7.30%1D
AskJimmy (ASKJ) reaalajas hinnagraafik
AskJimmy (ASKJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.63%

-7.93%

-23.68%

-23.68%

AskJimmy (ASKJ) reaalajas hind on $0.0010216. Viimase 24 tunni jooksul ASKJ kaubeldud madalaim $ 0.00102054 ja kõrgeim $ 0.00112664 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASKJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02828179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ASKJ muutunud -1.63% viimase tunni jooksul, -7.93% 24 tunni vältel -23.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AskJimmy (ASKJ) – turuteave

AskJimmy praegune turukapitalisatsioon on $ 447.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASKJ ringlev varu on 434.03M, mille koguvaru on 999994060.1344147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.03M.

AskJimmy (ASKJ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AskJimmy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AskJimmy ja USD hinnamuutus $ -0.0005042533.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AskJimmy ja USD hinnamuutus $ -0.0003568878.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AskJimmy ja USD hinnamuutus $ -0.0022033523013666657.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.93%
30 päeva$ -0.0005042533-49.35%
60 päeva$ -0.0003568878-34.93%
90 päeva$ -0.0022033523013666657-68.32%

Mis on AskJimmy (ASKJ)

AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

AskJimmy hinna ennustus (USD)

Kui palju on AskJimmy (ASKJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AskJimmy (ASKJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AskJimmy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AskJimmy hinna ennustust kohe!

ASKJ kohalike valuutade suhtes

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASKJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AskJimmy (ASKJ) kohta

Kui palju on AskJimmy (ASKJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASKJ hind USD on 0.0010216 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASKJ/USD hind?
Praegune hind ASKJ/USD on $ 0.0010216. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AskJimmy turukapitalisatsioon?
ASKJ turukapitalisatsioon on $ 447.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASKJ ringlev varu?
ASKJ ringlev varu on 434.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASKJ (ATH) hind?
ASKJ saavutab ATH hinna summas 0.02828179 USD.
Mis oli kõigi aegade ASKJ madalaim (ATL) hind?
ASKJ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ASKJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASKJ kauplemismaht on -- USD.
Kas ASKJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASKJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASKJ hinna ennustust.
