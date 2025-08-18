Mis on AskJimmy (ASKJ)

AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AskJimmy (ASKJ) allikas Ametlik veebisait

AskJimmy hinna ennustus (USD)

Kui palju on AskJimmy (ASKJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AskJimmy (ASKJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AskJimmy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AskJimmy hinna ennustust kohe!

ASKJ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika

AskJimmy (ASKJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASKJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AskJimmy (ASKJ) kohta Kui palju on AskJimmy (ASKJ) tänapäeval väärt? Reaalajas ASKJ hind USD on 0.0010216 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASKJ/USD hind? $ 0.0010216 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASKJ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AskJimmy turukapitalisatsioon? ASKJ turukapitalisatsioon on $ 447.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASKJ ringlev varu? ASKJ ringlev varu on 434.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASKJ (ATH) hind? ASKJ saavutab ATH hinna summas 0.02828179 USD . Mis oli kõigi aegade ASKJ madalaim (ATL) hind? ASKJ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASKJ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASKJ kauplemismaht on -- USD . Kas ASKJ sel aastal kõrgemale ka suundub? ASKJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASKJ hinna ennustust

AskJimmy (ASKJ) Olulised valdkonna uudised