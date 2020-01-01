Asia Coin (ASIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Asia Coin (ASIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Asia Coin (ASIA) teave Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Ametlik veebisait: https://www.asiax.live Ostke ASIA kohe!

Asia Coin (ASIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Asia Coin (ASIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 Praegune hind: $ 0.04729504 $ 0.04729504 $ 0.04729504 Lisateave Asia Coin (ASIA) hinna kohta

Asia Coin (ASIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Asia Coin (ASIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASIA tokeni tokenoomikat, avastage ASIA tokeni reaalajas hinda!

ASIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASIA võiks suunduda? Meie ASIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASIA tokeni hinna ennustust kohe!

