Mis on Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

ASIA kohalike valuutade suhtes

Asia Coin (ASIA) tokenoomika

Kui palju on Asia Coin (ASIA) tänapäeval väärt? Reaalajas ASIA hind USD on 0.04761709 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASIA/USD hind? $ 0.04761709 . Milline on Asia Coin turukapitalisatsioon? ASIA turukapitalisatsioon on $ 2.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASIA ringlev varu? ASIA ringlev varu on 50.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASIA (ATH) hind? ASIA saavutab ATH hinna summas 1.32 USD . Mis oli kõigi aegade ASIA madalaim (ATL) hind? ASIA nägi ATL hinda summas 0.03091888 USD . Milline on ASIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASIA kauplemismaht on -- USD .

Asia Coin (ASIA) Olulised valdkonna uudised