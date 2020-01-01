ASCIA (ASCIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASCIA (ASCIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASCIA (ASCIA) teave Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Ametlik veebisait: https://ascia.ai/ Valge raamat: https://docs.ascia.ai/ Ostke ASCIA kohe!

ASCIA (ASCIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASCIA (ASCIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Koguvaru: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Ringlev varu: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ASCIA (ASCIA) hinna kohta

ASCIA (ASCIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASCIA (ASCIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASCIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASCIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASCIA tokeni tokenoomikat, avastage ASCIA tokeni reaalajas hinda!

ASCIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASCIA võiks suunduda? Meie ASCIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASCIA tokeni hinna ennustust kohe!

