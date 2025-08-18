Rohkem infot ASCIA

ASCIA hind (ASCIA)

1 ASCIA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
ASCIA (ASCIA) reaalajas hinnagraafik
ASCIA (ASCIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.10%

+6.10%

ASCIA (ASCIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ASCIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASCIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ASCIA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ASCIA (ASCIA) – turuteave

$ 8.02K
$ 8.02K$ 8.02K

--
----

$ 8.02K
$ 8.02K$ 8.02K

999.02M
999.02M 999.02M

999,019,838.99231
999,019,838.99231 999,019,838.99231

ASCIA praegune turukapitalisatsioon on $ 8.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASCIA ringlev varu on 999.02M, mille koguvaru on 999019838.99231. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.02K.

ASCIA (ASCIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ASCIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ASCIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ASCIA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ASCIA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-6.88%
60 päeva$ 0+2.58%
90 päeva$ 0--

Mis on ASCIA (ASCIA)

Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ASCIA (ASCIA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ASCIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ASCIA (ASCIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASCIA (ASCIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASCIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ASCIA hinna ennustust kohe!

ASCIA kohalike valuutade suhtes

ASCIA (ASCIA) tokenoomika

ASCIA (ASCIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASCIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ASCIA (ASCIA) kohta

Kui palju on ASCIA (ASCIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASCIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASCIA/USD hind?
Praegune hind ASCIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ASCIA turukapitalisatsioon?
ASCIA turukapitalisatsioon on $ 8.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASCIA ringlev varu?
ASCIA ringlev varu on 999.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASCIA (ATH) hind?
ASCIA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ASCIA madalaim (ATL) hind?
ASCIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ASCIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASCIA kauplemismaht on -- USD.
Kas ASCIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASCIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASCIA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.