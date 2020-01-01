Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Asap Sniper Bot (ASAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Asap Sniper Bot (ASAP) teave Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders . Ametlik veebisait: https://asap.bot Ostke ASAP kohe!

Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Asap Sniper Bot (ASAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Koguvaru: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M Ringlev varu: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00865169 $ 0.00865169 $ 0.00865169 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Asap Sniper Bot (ASAP) hinna kohta

Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASAP tokeni tokenoomikat, avastage ASAP tokeni reaalajas hinda!

ASAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASAP võiks suunduda? Meie ASAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASAP tokeni hinna ennustust kohe!

