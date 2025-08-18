Mis on Asap Sniper Bot (ASAP)

Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Asap Sniper Bot (ASAP) allikas Ametlik veebisait

Asap Sniper Bot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Asap Sniper Bot (ASAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Asap Sniper Bot (ASAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Asap Sniper Bot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Asap Sniper Bot hinna ennustust kohe!

ASAP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika

Asap Sniper Bot (ASAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Asap Sniper Bot (ASAP) kohta Kui palju on Asap Sniper Bot (ASAP) tänapäeval väärt? Reaalajas ASAP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASAP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Asap Sniper Bot turukapitalisatsioon? ASAP turukapitalisatsioon on $ 17.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASAP ringlev varu? ASAP ringlev varu on 594.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASAP (ATH) hind? ASAP saavutab ATH hinna summas 0.00865169 USD . Mis oli kõigi aegade ASAP madalaim (ATL) hind? ASAP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASAP kauplemismaht on -- USD . Kas ASAP sel aastal kõrgemale ka suundub? ASAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASAP hinna ennustust

Asap Sniper Bot (ASAP) Olulised valdkonna uudised