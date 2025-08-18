Mis on AS Roma Fan Token (ASR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AS Roma Fan Token (ASR) allikas Ametlik veebisait

AS Roma Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on AS Roma Fan Token (ASR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AS Roma Fan Token (ASR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AS Roma Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AS Roma Fan Token hinna ennustust kohe!

ASR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AS Roma Fan Token (ASR) tokenoomika

AS Roma Fan Token (ASR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AS Roma Fan Token (ASR) kohta Kui palju on AS Roma Fan Token (ASR) tänapäeval väärt? Reaalajas ASR hind USD on 4.45 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASR/USD hind? $ 4.45 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AS Roma Fan Token turukapitalisatsioon? ASR turukapitalisatsioon on $ 34.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASR ringlev varu? ASR ringlev varu on 7.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASR (ATH) hind? ASR saavutab ATH hinna summas 26.64 USD . Mis oli kõigi aegade ASR madalaim (ATL) hind? ASR nägi ATL hinda summas 0.965551 USD . Milline on ASR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASR kauplemismaht on -- USD . Kas ASR sel aastal kõrgemale ka suundub? ASR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASR hinna ennustust

AS Roma Fan Token (ASR) Olulised valdkonna uudised