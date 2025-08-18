Rohkem infot ARXIV

arXiv logo

arXiv hind (ARXIV)

Loendis mitteolevad

1 ARXIV/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
arXiv (ARXIV) reaalajas hinnagraafik
arXiv (ARXIV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01506677
$ 0.01506677$ 0.01506677

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-6.86%

-10.16%

-10.16%

arXiv (ARXIV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ARXIV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARXIVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01506677 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARXIV muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -6.86% 24 tunni vältel -10.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

arXiv (ARXIV) – turuteave

$ 47.09K
$ 47.09K$ 47.09K

--
----

$ 47.09K
$ 47.09K$ 47.09K

999.83M
999.83M 999.83M

999,830,715.177712
999,830,715.177712 999,830,715.177712

arXiv praegune turukapitalisatsioon on $ 47.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARXIV ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999830715.177712. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.09K.

arXiv (ARXIV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse arXiv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse arXiv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse arXiv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse arXiv ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.86%
30 päeva$ 0-14.48%
60 päeva$ 0-4.39%
90 päeva$ 0--

Mis on arXiv (ARXIV)

arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse arXiv (ARXIV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

arXiv hinna ennustus (USD)

Kui palju on arXiv (ARXIV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie arXiv (ARXIV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida arXiv nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake arXiv hinna ennustust kohe!

ARXIV kohalike valuutade suhtes

arXiv (ARXIV) tokenoomika

arXiv (ARXIV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARXIV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse arXiv (ARXIV) kohta

Kui palju on arXiv (ARXIV) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARXIV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARXIV/USD hind?
Praegune hind ARXIV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on arXiv turukapitalisatsioon?
ARXIV turukapitalisatsioon on $ 47.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARXIV ringlev varu?
ARXIV ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARXIV (ATH) hind?
ARXIV saavutab ATH hinna summas 0.01506677 USD.
Mis oli kõigi aegade ARXIV madalaim (ATL) hind?
ARXIV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARXIV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARXIV kauplemismaht on -- USD.
Kas ARXIV sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARXIV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARXIV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.