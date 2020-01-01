Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Artificial Isle Clams (CLAMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Artificial Isle Clams (CLAMS) teave Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Ametlik veebisait: https://artificialisle.lol Ostke CLAMS kohe!

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Artificial Isle Clams (CLAMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.46K $ 18.46K $ 18.46K Koguvaru: $ 988.69M $ 988.69M $ 988.69M Ringlev varu: $ 948.47M $ 948.47M $ 948.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.24K $ 19.24K $ 19.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Artificial Isle Clams (CLAMS) hinna kohta

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLAMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLAMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLAMS tokeni tokenoomikat, avastage CLAMS tokeni reaalajas hinda!

CLAMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLAMS võiks suunduda? Meie CLAMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLAMS tokeni hinna ennustust kohe!

